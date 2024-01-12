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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kadrosuna dahil ettiği İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ercan Çakar  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezen Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Leonardo Bonucci, sıcak karşılaşmadan dolayı arkadaşlarına teşekkür etti.

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