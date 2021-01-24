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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncularından Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesajı

Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcuları, yeni transfer Mesut Özil'e videolu mesajla "hoş geldin" dedi.

Berad Büyük   | 24.01.2021
Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncularından Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesajı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Fenerbahçeli dünya yıldızlarından, dünya yıldızımız Mesut Özil'e 'Yuvaya hoş geldin' mesajı!" başlığıyla paylaşılan videoda, daha önce Fenerbahçe'de forma giyen oyuncular Roberto Carlos, Jay-Jay Okocha, Pierre van Hooijdonk, Alex de Souza, Nicolas Anelka, Robin van Persie ve Stephen Appiah, 32 yaşındaki oyuncuya hoş geldin dileğinde bulundu.

Roberto Carlos, "Mesut, sana Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'de bol şans dilemek için buradayım. Biliyorsun ki orada sürekli şampiyon olacaksın, lider olacaksın." derken, Stephen Appiah, "Fenerbahçe'ye geldiğini duyduğum için çok mutluyum. Aileye hoş geldin şampiyon." şeklinde konuştu.

Diğer oyuncular da Mesut Özil'e Fenerbahçe'ye geldiği için iyi dileklerini iletti.

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