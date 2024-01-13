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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis vefatının 12. yılında anıldı

Fenerbahçe Kulübü ve taraftarlar, "Ordinaryüs" lakaplı efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında andı.

Abdullah Tevge  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis vefatının 12. yılında anıldı

İstanbul

Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Lefter Küçükandonyadis'in ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve taraftarlar katıldı.

Anma töreninde Lefter Küçükandonyadis'in kabrine çelenk bırakılırken, ardından dualar okundu.

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