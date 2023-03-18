Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
27,421.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçeli oyuncu Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanya'nın Sevilla takımı ile yaptığı maçta sakatlanan sarı-lacivertli oyuncu Michy Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi.

Emrah Oktay  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Fenerbahçeli oyuncu Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı santrforun Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor (uyluk iç yan) kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
İstanbul PERDER'den ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı
Kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu açılıyor

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 5 ay sonra 11'de

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 5 ay sonra 11'de

Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri satışa çıktı

Fenerbahçeli oyuncu Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi

Adana Demirspor sahasında 2 golle kazandı

Adana Demirspor sahasında 2 golle kazandı
Kasımpaşa, HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı

Kasımpaşa, HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet