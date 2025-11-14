Dolar
42.33
Euro
49.27
Altın
4,168.78
ETH/USDT
3,166.90
BTC/USDT
96,959.00
BIST 100
10,589.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı 646. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 646'ncı müsabakaya çıkacak.

Hilmi Sever  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
A Milli Futbol Takımı 646. maçına çıkacak

Bursa

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 278'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 891 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 645 müsabakanın 559'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.​​​

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 645 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 28'inci maç​​​​​​​

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 28'inci sınavını Bulgaristan karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 20'si resmi, 7'si özel 27 maça çıkan milliler, 15 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 49 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih
Maç
Organizasyon
Sonuç
12.10.2023
Hırvatistan-Türkiye
EURO 2024 Elemeleri
0-1
15.10.2023
Türkiye-Letonya
EURO 2024 Elemeleri
4-0
18.11.2023
Almanya-Türkiye
Özel
2-3
21.11.2023
Galler-Türkiye
EURO 2024 Elemeleri
1-1
22.03.2024
Macaristan-Türkiye
Özel
1-0
26.03.2024
Avusturya-Türkiye
Özel
6-1
04.06.2024
İtalya-Türkiye
Özel
0-0
10.06.2024
Polonya-Türkiye
Özel
2-1
18.06.2024
Türkiye-Gürcistan
EURO 2024
3-1
22.06.2024
Türkiye-Portekiz
EURO 2024
0-3
26.06.2024
Çekya-Türkiye
EURO 2024
1-2
02.07.2024
Avusturya-Türkiye
EURO 2024
1-2
06.07.2024
Hollanda-Türkiye
EURO 2024
2-1
06.09.2024
Galler-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
0-0
09.09.2024
Türkiye-İzlanda
UEFA Uluslar Ligi
3-1
11.10.2024
Türkiye-Karadağ
UEFA Uluslar Ligi
1-0
14.10.2024
İzlanda-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
2-4
16.11.2024
Türkiye-Galler
UEFA Uluslar Ligi
0-0
19.11.2024
Karadağ-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
3-1
20.03.2025
Türkiye-Macaristan
UEFA Uluslar Ligi
3-1
23.03.2025
Macaristan-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
0-3
07.06.2025
ABD-Türkiye
Özel
1-2
10.06.2025
Meksika-Türkiye
Özel
1-0
04.09.2025
Gürcistan-Türkiye
2026 Dünya Kupası Elemeleri
2-3
07.09.2025
Türkiye-İspanya
2026 Dünya Kupası Elemeleri
0-6
11.10.2025
Bulgaristan-Türkiye
2026 Dünya Kupası Elemeleri
1-6
14.10.2025
Türkiye-Gürcistan
2026 Dünya Kupası Elemeleri
4-1
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Ahıska Türkü akademisyen Türkiye'ye borcunu öğrenci yetiştirerek ödüyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Benzer haberler

2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Merih Demiral

2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Merih Demiral

A Milli Futbol Takımı 646. maçına çıkacak

Türkiye ile Bulgaristan'ın "100 yıllık" futbol geçmişi

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
AA'nın yeni projesi "2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar" yarın başlıyor

AA'nın yeni projesi "2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar" yarın başlıyor
Bulgaristan’da pizza ustaları 8. Uluslararası Pizza Şampiyonasında yarıştı

Bulgaristan’da pizza ustaları 8. Uluslararası Pizza Şampiyonasında yarıştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet