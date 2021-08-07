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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Zajc: Burada başarılı olmak istiyorum, odak noktam burası

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, sarı-lacivertli ekipte bulunmaktan mutlu olduğunu ve başarıya burada ulaşmak istediğini söyledi.

Süha Gür   | 07.08.2021
Fenerbahçeli futbolcu Zajc: Burada başarılı olmak istiyorum, odak noktam burası

İstanbul

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Miha Zajc, kendini çok formda hissettiğini belirtti.

Yeni sezon için gerçekleştirdikleri kampta çok iyi çalıştıklarını vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, "Yeni teknik direktör ve sistemle çalışıyoruz. Merkezde oynadığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Mutluyum, bunlar beni gelecek için pozitif anlamda etkiliyor. Çalışmaya devam ediyorum. Gerçekten çok çalışıyorum ve şu anda kendimi iyi hissediyorum. Takıma gol ve asist anlamında katkı sağlamak adına formda olduğumu düşünüyorum. Bu sistemde kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Merkezde daha çok topla buluşuyorum. Daha iyi görünmemdeki sebep bu olabilir." diye konuştu.

Hazırlık döneminde çok fazla maç yaptıklarını ve bunun birbirlerini tanıma ve sisteme alışma açısından önemli olduğunu dile getiren Sloven orta saha oyuncusu, şöyle devam etti:

"Lig için iyi duygulara sahibim. Geçen sezon benim açımdan önemliydi. İyi geçti ve çok maça çıktım. Bu da haliyle bana fazlasıyla öz güven verdi. Geçmişle alakalı konuşmak istemiyorum, o dönemler benim açımdan zorlu periyottu. Süre alamadığım dönemler olmuştu. Futbolda böyle dönemler oluyor. Her zaman en iyisini göstermek ve formayı hak etmek gerekiyor. İtalya'da aldığım dakikalarla tecrübe elde etme fırsatım oldu."

"Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum"

Miha Zajc, Fenerbahçe'de forma giymekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Sarı-lacivertli oyuncu, transfer söylentilerine ilişkin bir soruya, "Burada olmaktan mutluyum, futbolda her ihtimal söz konusudur. Ben şu anda Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım, şu an başka bir şey düşünmek istemiyorum. Burada başarılı olmak istiyorum, odak noktam burası." şeklinde yanıt verdi.

Yeni sisteme adapte olmaya çalıştıklarını ve bu süreçte bazı hataların normal karşılanması gerektiğini anlatan Zajc, "Kendimizi geliştireceğimiz noktalar var. Şu an iyi gittiğimizi düşünüyorum. Sezon öncesi idmanlardan dolayı yorgunluk olması normal. Bunlar hata yapmaya sebep olabiliyor. İyi bir takımız, hatalarımızı törpüleyerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zajc, bir basın mensubunun Mesut Özil ve Dimitris Pelkas gibi oyuncularla oynamanın performansı üzerindeki etkisine yönelik bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Böyle futbolcularla oynuyor olmak benim açımdan mutluluk verici. Onlarla oynamak kolay çünkü onlar nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Bu durumun takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Fazla iyi oyuncu olması demek rekabeti artırır, bu da takım açısından iyi bir durum."

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