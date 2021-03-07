Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'nun görevi bıraktığı yönündeki haberler için paylaşım

İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün twitter hesabından yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu'nun gülen bir fotoğrafıyla birlikte, "Sonuna kadar Fenerbahçe!" ifadesi yer aldı.
Sonuna kadar Fenerbahçe! 💪 pic.twitter.com/Q6RPgjyg0G— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 7, 2021
Fenerbahçe yöneticilerinden Metin Sipahioğlu da paylaşımında aynı fotoğrafa yer vererek, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.