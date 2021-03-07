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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'nun görevi bıraktığı yönündeki haberler için paylaşım

Fenerbahçe Kulübü, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevini bıraktığı yönünde çıkan haberler üzerine bir paylaşımda bulundu.

Süha Gür   | 07.03.2021
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'nun görevi bıraktığı yönündeki haberler için paylaşım

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün twitter hesabından yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu'nun gülen bir fotoğrafıyla birlikte, "Sonuna kadar Fenerbahçe!" ifadesi yer aldı.

Fenerbahçe yöneticilerinden Metin Sipahioğlu da paylaşımında aynı fotoğrafa yer vererek, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.


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