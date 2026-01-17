Dolar
Gündem

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğince, Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar sabahı başlaması beklenen fırtınanın yol açabileceği ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüveyda Mina Meral  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Marmara'da rüzgarın, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
