logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Szymanski, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.

Bozhan Memiş  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Fenerbahçe'de Szymanski, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Kulüpten alınan bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.

Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.

