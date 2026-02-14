Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe'den 120. yılına özel arma

Fenerbahçe Kulübü, 120. yılına özel arma kullanacak.

Süha Gür  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Fenerbahçe'den 120. yılına özel arma

İstanbul

Kulüpten alınan bilgiye göre, 120. yılda kullanılacak armanın tescilinin yapıldığı öğrenildi.

Yıla özel kullanılacak armanın üzerinde simgesel olarak 120 yıldız yer alacak.

