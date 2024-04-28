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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de milli futbolcu İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbide sakatlanan milli futbolcu İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini duyurdu.

Emre Doğan  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Fenerbahçe'de milli futbolcu İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildi Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır."

Sakatlığının ardından İsmail Yüksek, sezonu kapattı.


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