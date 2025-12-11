Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “13. Para Sohbetleri Zirvesi”nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Fenerbahçe'de forma giyen Youssef En-Nesyri, Fas Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi.

Mutlu Demirtaştan  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

İstanbul

Fas Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Walid Regragui, 21 Aralık-18 Ocak tarihlerindeki turnuva öncesi 26 kişilik kadroyu belirledi.

Organizasyonun ev sahibi Fas'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca)

Defans: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Mohamed Chibi (Pyramids), Jawad El Yamiq (Al-Najma), Romain Saiss (Al Sadd), Abdelhamid Ait-Boudlal (Rennes), Nayef Aguerd (Olimpik Marsilya), Adam Masina (Torino), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anas Salah-Eddine (PSV)

Orta saha: Oussama Targhalline (Feyenoord), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona)

Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ilias Akhomach (Villarreal), Chemsdine Talbi (Sunderland), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Soufiane Rahimi (Al Ain), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

