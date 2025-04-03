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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev alacak.

Ligde 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk

6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

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