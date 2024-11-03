Fenerbahçe, Trabzon'da uzatmanın son dakikasında güldü

Trabzon
Galibiyete 90+12. dakikada Amrabat'ın attığı gol ile ulaşan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürdü.
Ligde puanını 23'e yükselten ve 2. sıraya yerleşen sarı-lacivertli takım, son dakikada attığı gol ile zorlu Trabzon deplasmanında güldü.
Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred, Dzeko ve Amrabat atarken ev sahibi takımın golleri ikisi de penaltıdan olmak üzere Banza'dan geldi.
Fenerbahçe, ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan çıkarmayı başardı.
Sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atan Amrabat, kritik Trabzon deplasmanında takımına can veren isim oldu.
Trabzonspor'dan art arda 2. yenilgi
Trabzonspor, bu sezon ligde Göztepe deplasmanının ardından Fenerbahçe'ye de kaybederek art arda iki maçtan da puansız ayrıldı.
Ligde 10. maç sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 12 puanda kalan Karadeniz ekibi, kötü gidişatını da sürdürdü.
Trabzonspor Kulübü, maç içerisinde ve sonrasında 3 ayrı paylaşımda bulunarak karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi.
İlk yarı
1. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı içinden vuruşunda, kaleci Livakovic üzerine doğru gelen topu yatarak kontrol etti.
5. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
11. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Banza ile hava topuna yükselen Osayi-Samuel'in ters vuruşunda, kaleci Livakovic sağ üst köşesine gelen topu güçlükle çıkardı.
13. dakikada Nwakaeme'nin soldan pasında topla sağ çaprazda buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada Amrabat'ın sağdan ortasında, kaleci Uğurcan Çakır top Çağlar Söyüncü'ye gelmeden tehlikeyi önledi.
22. dakikada Fred'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
24. dakikada Tadic'in pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki En-Nesyri'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.
36. dakikada Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında sol çaprazda kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın içeriye çıkardığı topu son anda Çağlar uzaklaştırdı.
37. dakikada Visca'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çıkardı.
42. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hızlı gelişen konuk takımın atağında sol çizgiden ceza alanına doğru ilerleyen En-Nesyri'nin yerden pasında yakın mesafeden Fred, meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 0-1
45. dakikada Saint-Maximin'in ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol köşesine gelen topu uzaklaştırdı.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.
İkinci yarı
48. dakikada Saint-Maximin'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu uzaklaştırmayı başardı.
49. dakikada Saint-Maximin'in pasında Szymanski'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.
54. dakikada Visca'nın soldan ortasında, topa müdahale etmeye çalışan Djiku'nun ayağı Okay Yokuşlu'nun ayağına geldi. Hakem Oğuzhan Çakır, önce Okay Yokuşlu'nun şutunda aut kararı verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Çakır, penaltı kararı verdi.
59. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Livakovic'in solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1
61. dakikada bu kez Çağlar Söyüncü ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede Banza, kendini yerde buldu. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada tekrar penaltı noktasının gerisine geçen Banza, topu kaleci Livakovic'in ters köşesinden yine filelere yolladı: 2-1
75. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin pasında arka direkte altıpas içinde Dzeko, topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 2-2
83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Çağlar Söyüncü ile Banza'nın pozisyonunda sarı-lacivertli oyuncular, Banza'nın topa elle müdahale ettiğini itiraz etti. Pozisyonun kontrolünün ardından devam kararı verildi.
90+12. dakikada Kostic'in soldan yerden ortasında, yakın mesafeden Amrabat'ın şutunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 2-3
Fenerbahçe karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
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