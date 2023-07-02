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Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: 9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin 9 yıldır şampiyon olamadığına dikkati çekerek, "9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor." dedi.

Bozhan Memiş  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: 9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, çalışma sırasında basın mensuplarının yanına gelerek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi, sarı-lacivertli ekipteki üçüncü dönemi hakkında duygularını aktardı.

Camianın çok büyük beklentisi olduğunu vurgulayan Kartal, şunları söyledi:

"9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle inşallah bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için oyuncularımızla konuştum. Çok çalışacağız, herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan taraf biz oluruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirebilmemiz için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah mahcup olmayız. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun."

Milli takımlara giden oyuncuların ayın 5'inde kadroya dahil olacağını ve Rusya kampına kadar hazırlıkların Samandıra'da süreceğini hatırlatan İsmail Kartal, "Ayın 8'inde Rusya'ya hareket edip, 3 hazırlık maçı oynayıp 15'inde geri geleceğiz." diye konuştu.

Kartal, sezon içinde basın mensuplarıyla belli aralıklarda bir araya gelerek takımın son durumu, hedefler ve neler yapıldığıyla ilgili sohbet toplantılarında açık ve net şekilde konuşacaklarını da sözlerine ekledi.

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