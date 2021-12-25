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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Emre Doğan   | 25.12.2021
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 29 puanla 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlup ayrılan sarı-siyahlılar, 15 puanla 18. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-siyahlı ekip ise 10 gol kaydetti.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Yeni Malatyaspor 3-0 galip ayrılmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 4 kez konuk etti.

Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 9 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha, müsabakada görev yapamayacak.

Beş futbolcu ceza sınırında

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

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