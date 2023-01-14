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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk oluyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Murat Kaya, Mehmet Akif Parlak   | 14.01.2023
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk oluyor

İstanbul/Gaziantep

Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Spor Toto Süper Lig 18. hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor.

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

5 oyuncu sarı kart sınırında

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

Galatarasay maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen ve 2 maç cezası onanan İrfan Can Kahveci, bu maçta oynayamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gaziantep FK maçında kart görmeleri halinde bir sonraki maçın kadrosunda yer alamayacak.

Gaziantep FK'da son 13 maçta 1 galibiyet

Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda çıktığı 13 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 6'şar mağlubiyet ve beraberlik aldı.

İki takım arasındaki 7. karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, sarı-lacivertliler ile toplamda 6 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Fenerbahçe 2'sini ise Gaziantep FK kazandı.

Süper Lig'de çıktığı 2019-2020 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5-0 mağlup olan Gaziantep FK, sezonunun ikinci maçında ise rakibine sahasında 2-0 yenildi.

2020-2021 sezonunda evinde Fenerbahçe'yi taraftarının desteğiyle 3-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda ise aynı skorla rakibine mağlup oldu.

Geçen sezonun ilk maçında evinde sarı-lacivertli takımı 3-2 yenen Güneydoğu temsilcisi, ligin ikinci yarısında ise rakibine deplasmanda aynı skorla yenildi.

Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanmayı başardı.

İki oyuncu sarı kart sınırında

Gaziantep FK'de Günay Güvenç ve Figueiredo'nun 3 sarı kartı bulunuyor.

Güvenç ve Figueiredo, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 20. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Bardakçı ise bu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalı oyuncu bulunmuyor.

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