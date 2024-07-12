Fenerbahçe, son hazırlık maçında yarın Strasbourg ile karşılaşacak

Graz
Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.
2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.
Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.
Jose Mourinho'nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.