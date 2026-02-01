Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i sezon sonuna kadar kiraladı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Bozhan Memiş  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i sezon sonuna kadar kiraladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre genç oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Dün özel uçakla İstanbul'a getirilen Sidiki Cherif için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Törende Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi de yer aldı.

