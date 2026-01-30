Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'e kiralandı
Fenerbahçe, İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e kiralandığını duyurdu.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.