Bahis soruşturması kapsamında 304 antrenör PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde antrenörlük yapan 304 kişiyi, bahis oynadıkları gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda profesyonel liglerde 'Atletik Performans Antrenörü, Kaleci Antrenörü, Maç Analizi Antrenörü ile Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü' olarak görev alan 304 kişinin bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı