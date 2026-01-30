Dolar
Spor, Futbol

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandığı duyuruldu.

Can Öcal  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle 'stent greft' uygulanan federasyon başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'na, geçtiğimiz günlerde yapılan kontrollerinde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Prof. Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen 'stent greft'te revizyon gerçekleştirilmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanede yakından takibi yapılan Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
