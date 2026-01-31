Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe karşısında "ilk" peşinde

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçta kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sefa Tetik  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe karşısında "ilk" peşinde Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Teknik direktörlük kariyerinde 3 farklı takım ile Fenerbahçe'ye rakip olduğu 5 maçı da kaybeden İnan, Kocaelispor ile ikinci kez karşılaşacağı sarı-lacivertli ekip önünde puan alma sevinci yaşamak istiyor.

Selçuk İnan, saha kenarındaki ilk tecrübesini Kasımpaşa'da yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, genç teknik adam yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı tek maçı 5-1 kaybetti.

İnan'ın geçen sezon çalıştırdığı Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı iki Süper Lig müsabakasından 3-1'lik skorlarla, bir Türkiye Kupası karşılaşmasından da 4-1 mağlup ayrıldı.

Genç teknik adamın bu sezon göreve başladığı Kocaelispor ise ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı sarı-lacivertli ekibe 3-1 yenildi.

Selçuk İnan'ın görev yaptığı takımlar, söz konusu maçlarda kalesinde 18 gol görürken, rakip ağları 5 kez havalandırdı.

İnan'ın "Dört büyüklere" karşı karnesi

Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerinde "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 19 resmi müsabakada görev yaptı.

Fenerbahçe'ye rakip olarak çıktığı 5 maçta da yenilgi gören genç teknik adam, Trabzonspor karşısındaki müsabakalarda ise 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Takımlarının Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gören İnan, Galatasaray karşısında ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İç saha avantajını kullanmak istiyor

Selçuk İnan, Fenerbahçe karşılaşmasında takımının iç saha gücünden yararlanmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 24 puanla 9. sırada yer alan Kocaelispor, sahasında topladığı 18 puanla bu alanda ligin en iyi takımları arasında yer alıyor.

Yeşil-siyahlılar, evinde oynadığı 10 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.


