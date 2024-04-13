Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında açıklama yaptı

İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynanan çeyrek final ilk maçında sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde'nin durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde, yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.