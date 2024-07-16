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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile 4 yıllık, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fatih Erel  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Fenerbahçe, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı." denildi.

Açıklamada, "23 yaşındaki milli futbolcu, kendisini 4 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Oğuz Aydın, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.

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