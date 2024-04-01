Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak

İstanbul
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda yarın yapılacak.
Gündemde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme yer alıyor.
Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 17.00'de başlayacak. Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın çoğunluk sağlanamaması durumunda 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.
Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.