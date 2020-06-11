Fenerbahçe Kulübü Ülker Stadı'na taraftar kartonetleri yerleştirdi

İstanbul
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen aranın ardından salgına karşı alınan önlemler kapsamında ligin kalan bölümünde seyircisiz oynanacak maçlarda taraftarlar için özel bir tribün hazırlandı.
Her zaman ve her şartta Çubuklu’nun yanında! 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 10, 2020
Sen de https://t.co/ctyVYGbjQe'a gir, fotoğrafını yükle, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ve kalan 4 Süper Lig maçında yerini al.#SevdikSeniHerŞeydenÇok pic.twitter.com/gx38tq3eXJ
Yarın oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçıyla sezon sonuna kadar iç sahada oynanacak karşılaşmalar için "sevdikseni.fenerbahce.org" sitesine fotoğraflarını yükleyen taraftarların binlerce kartoneti tribünlerde yer alacak.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı sıra salgın döneminde görevlerini fedakarca yerine getirdikleri sırada hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğrafları da tribünde bulunacak.
Bu arada geçen yıl "Fener Ol" projesi ile çıkarılan formada imzaları yer alan, kulübün tarihinde iz bırakmış futbolcuların maketleri de tribünlere yerleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.