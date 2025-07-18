Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu. Shakhtar Donetsk, Legia Varşova, Hacken, CFR Cluj, Sheriff, Celje, Levski Sofya ve AEK Larnaca tur atlayan takımlar oldu.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 1. eleme turu, oynanan 8 rövanş maçıyla sona erdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 6-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Finlandiya'nın Ilves ekibiyle karşılaştı. Rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Shakhtar Donetsk, adını 2. eleme turuna yazdırarak Beşiktaş ile eşleşti.
Shakhtar Donetsk'in yanı sıra Legia Varşova, Hacken, CFR Cluj, Sheriff, Celje, Levski Sofya ve AEK Larnaca 2. eleme turuna kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ilves (Finlandiya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0 (0-6)
Aktobe (Kazakistan) - Legia Varşova (Polonya): 0-1 (0-1)
Hacken (İsveç) - Spartak Trnava (Slovakya): 2-2 (1-0)
CFR Cluj (Romanya) - Paksi (Macaristan): 3-0 (0-0)
Priştine (Kosova) - Sheriff (Moldova): 2-1 (0-4)
Celje (Slovenya) - Sabah (Azerbaycan): 3-3 (Uzatmalarda) (3-2)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1 (Penaltılarla 1-3) (0-0)
Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (Penaltılarla 5-6) (0-1)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.