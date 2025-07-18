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Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu. Shakhtar Donetsk, Legia Varşova, Hacken, CFR Cluj, Sheriff, Celje, Levski Sofya ve AEK Larnaca tur atlayan takımlar oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 1. eleme turu, oynanan 8 rövanş maçıyla sona erdi.

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Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 6-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Finlandiya'nın Ilves ekibiyle karşılaştı. Rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Shakhtar Donetsk, adını 2. eleme turuna yazdırarak Beşiktaş ile eşleşti.

Shakhtar Donetsk'in yanı sıra Legia Varşova, Hacken, CFR Cluj, Sheriff, Celje, Levski Sofya ve AEK Larnaca 2. eleme turuna kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ilves (Finlandiya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0 (0-6)

Aktobe (Kazakistan) - Legia Varşova (Polonya): 0-1 (0-1)

Hacken (İsveç) - Spartak Trnava (Slovakya): 2-2 (1-0)

CFR Cluj (Romanya) - Paksi (Macaristan): 3-0 (0-0)

Priştine (Kosova) - Sheriff (Moldova): 2-1 (0-4)

Celje (Slovenya) - Sabah (Azerbaycan): 3-3 (Uzatmalarda) (3-2)

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1 (Penaltılarla 1-3) (0-0)

Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (Penaltılarla 5-6) (0-1)

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