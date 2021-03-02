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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç ve futbol takımı sportif direktörü Belözoğlu'nu, Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat maddesi uyarınca PFDK'ye sevk etti.

Ercan Doğan   | 02.03.2021
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, PFDK'ye sevk edildi

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve futbol takımı sportif direktörü Emre Belözoğlu'nu, Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ali Koç'un, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.

Emre Belözoğlu'nun da aynı nedenden dolayı tedbirsiz olarak kurula sevki kararlaştırıldı.

Fenerbahçe Kulübü talimatlara aykırı hareket nedeniyle, Trabzonspor ise saha olaylarından dolayı kurula gönderildi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Joseph Paintsil, Demir Grup Sivasspor futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ve Kasımpaşalı oyuncu Derrick Luckassen kural dışı hareket, Medipol Başakşehirli Uğur Uçar ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bursaspor ve Giresunspor kulüpleri de PFDK'ye gönderildi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, kulübün görevlilerinden Özden Tütüncü, Erhan Aksu ile Ali Ahmet Ekiz, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Bursaspor antrenörleri Aykut Erdoğan, Mustafa Er ve Tuzlaspor görevlisi Seyfullah Üçgün'ün de kurula sevki kararlaştırıldı.




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