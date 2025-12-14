Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,089.90
BTC/USDT
88,997.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı"nda gençlerle bir araya geldi.
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.

Can Öcal  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

17. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla topla buluşan Agyei'nin ceza sahası ön çizgisinin sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, iki direğe çarpıp oyun alanına döndü. Penaltı noktası civarında dönen topu önünde bulan Serdar Dursun'un vuruşunda Fatih Karagümrük savunması gole izin vermedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

21. dakikada Johnson'ın pasıyla topla buluşan Fofana'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda Kocaelisporlu Smolcic, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Serginho'nun vuruşunda kaleci Jovanovic'in çeldiği meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

52. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında topla buluşan Linetty'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.

65. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Doh'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Johnson, meşin yuvarlağı Fofana'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.

90+2. dakikada Kocaelispor, beraberliği yakaladı. Smolcic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Petkovic, Balkovec'ten sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesine ulaşıldı
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu
Kırmızı bültenle, difüzyon mesajıyla ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Gümüşhane'deki Ünlüpınar Barajı ile Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı

Benzer haberler

Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevini bırakacağını açıkladı

Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının gününün değişmesi için TFF'ye başvurdu

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının gününün değişmesi için TFF'ye başvurdu
Farklı mesleklerden kadınlar her hafta halı sahada buluşuyor

Farklı mesleklerden kadınlar her hafta halı sahada buluşuyor
Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de yarın 49. randevuda

Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de yarın 49. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet