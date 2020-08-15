Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u farklı yendi

Ankara
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen hazırlık karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin gollerini ilk yarıda Serdar Aziz ve Vedat Muric, ikinci yarıda ise penaltıdan Alper Potuk ile Mevlüt Erdinç kaydetti.
Sarı-lacivertliler ilk yarıda Altay Bayındır, Caner Erkin, Serdar Aziz, Mathias Zanka, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu ve Muric 11'iyle sahada yer aldı.
İkinci yarıda ise Fenerbahçe'nin sahadaki 11'i, Harun Tekin, Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Zanka, Murat Sağlam, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Yüksek, Garry Rodrigues, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç'ten oluştu.
Öte yandan, yeniden sarı-lacivertli ekibe dönen Gökhan Gönül'ün hazırlık maçında kaptanlık pazubendini takması dikkati çekti.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük izinin ardından 17 Ağustos Pazartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
"İlk maç için olumlu olduğumuzu söyleyebilirim"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon çalışmaları kapsamında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile yaptıkları ve 4-0 kazındıkları hazırlık maçında alınan sonucun kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan sonra FB TV'ye açıklamalarda bulunan Erol Bulut, takımdaki eksikleri görme açısından önemli bir maç yaptıklarını belirtti.
Antrenmanlara iyi bir şekilde başladıklarını dile getiren Bulut, "Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor. Bizim isteğimiz de bu. Her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tabii çok eksiğimiz var. Önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp, daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. İlk maç için olumlu olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Futbolcularının isteğinden memnun kaldığını anlatan Bulut, "İyi bir başlangıç oldu. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız. Lige yaklaştığımızda daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları var. İnşallah her şey iyi gider." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.