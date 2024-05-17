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Spor, Futbol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adaylığı için gereken imzaları teslim etti

Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali Koç, başkan adaylığı için gereken imzaları teslim etti.

Bozhan Memiş  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adaylığı için gereken imzaları teslim etti

İstanbul

Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için iç tüzükte koşul olarak sunulan imzaların Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına teslim edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz olağan seçimli genel kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim."

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