Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."
