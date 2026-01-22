Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon sahasında ilk kez yenildi

İstanbul
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'yı ağırladı.
Maçın 6. dakikasında sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.
20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti.
25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.
42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti.
İlk 45 dakikayı Aston Villa 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
52. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rogers, kale sahası önündeki Sancho'ya pasını aktardı. Sancho'nun düzeltip vuruşunda son anda araya Skriniar girerek tehlikeyi önledi.
60. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Duran'ın pasında topla buluşan Fred, sağdan savunmanın arkasına sarkan Talisca'ya pasını attı. Brezilyalı futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunda kaleci Bizot gole izin vermedi.
63. dakikada Aston Villa gole yaklaştı. Paslaşılarak kullanılan korner atışında top son olarak ceza yayı önündeki Cash'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
64. dakikada Fred'in kaptırdığı topu alan Rogers, ceza sahası önüne gelip yerden sert vurdu, Ederson uzanarak köşeye giden topu çelmeyi başardı.
67. dakikada Asensio'nun uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu düzeltip sert vurdu ancak kaleci Bizot ayaklarıyla gole izin vermedi.
71. dakikada Aston Villa savunmasına baskı yaparak topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vurdu, kaleci Bizot son anda topu kornere çeldi.
75. dakikada Mert Müldür'ün ortasında Jhon Duran, soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'na indirdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Bizot'tan dönen topu Kerem tamamlayarak filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
88. dakikada paslaşılarak kullanılan korner atışında Mert Müldür kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Jhon Duran'ın kafa vuruşunda top Bizot'ta kaldı.
Aston Villa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 11 puanda kalan sarı-lacivertliler, turu son maça bıraktı.
Fenerbahçe, ligin son haftasında deplasmanda Romanya'nın FCSB ekibiyle karşılaşacak.
Skriniar cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.
Müsabaka öncesinde 2 sarı kartı bulunan ve sınırda yer alan Skriniar, 88. dakikada gördüğü kartla 3 sarı karta ulaştı.
Tecrübeli stoper, FCSB maçında forma giyemeyecek.
Gol VAR'dan döndü
Aston Villa'nın ağlara gönderdiği top, VAR kararıyla gol değeri kazanmadı.
Maçın 65. dakikasında yaşanan pozisyonda İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.
Hakem Luis Godinho, orta noktayı gösterirken VAR'dan gelen karar neticesinde golü iptal etti.
Evinde ilk mağlubiyet
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında evinde ilk yenilgisini yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord ve Benfica ile karşılaşan sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcisini mağlup ederken Portekiz ekibiyle berabere kaldı.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, Nice ve Stutgart'ı yendi, Ferencvaros ile berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, ilk yenilgisini ise Aston Villa karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.