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Spor, Futbol

Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.

Savaş Güler, Abdullah Doğan  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - AA

Konya

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.

Konyaspor henüz 26. saniyede 1-0 öne geçti. Önde baskıyla topu kapan Kramer'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedrinho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

6. dakikada orta sahada topla buluşarak ceza sahasına kadar giden Kramer'in sert şutunda, kaleci Livakovic topu kurtardı.

14. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Tadic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Mert Müldür kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

24. dakikada konuk ekip 2-1 öne geçti. Szymanski'nin sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

27. dakikada Szymanski'nin soldan ortasında, ceza sahasında Dzeko'nun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Slowik'te kaldı.

45. dakikada Konyaspor durumu 2-2 yaptı. Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahasında Kramer kafa vuruşuyla topu filelere attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Kaleci Slowik'in kısa kalan pasında araya giren Tadic, rakibinden sıyrılıp kale sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncu, yakın mesafeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 2-3.

89. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Tunahan Taşçı'nın pasıyla topla buluşan Melih Bostan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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