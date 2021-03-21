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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin getirildiği açıklandı.

Emrah Oktay   | 21.03.2021
Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi

İstanbul

Fatih Karagümrük Kulübünden yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülke takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz." denildi.

Francesco Farioli, Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın yardımcılığını üstleniyordu.


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