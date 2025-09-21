Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,468.10
BTC/USDT
115,550.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Sadettin Saran, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunuyor Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor
logo
Spor

Fenerbahçe Kulübü seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı.

Süha Gür, Bozhan Memiş  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Fenerbahçe Kulübü seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor.

Başkan adayı Sadettin Saran oyunu kullandı

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için alana gelen başkan adayı Sadettin Saran'a, üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Saran, daha sonra oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgeye gelerek tek tek sandıkları gezdi.

Başkan adayı Sadettin Saran, oy kullanacağı 37 numaralı sandıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Değişimi temsil ettiklerini dile getiren Sadettin Saran, "İnşallah güzel şeyler yapacağız, inşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. 'Hep birlikte' derken de bunu samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Saran, oyunu kullandıktan sonra stadyuma geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı 13 yaşında
Emine Erdoğan, ABD ziyaretinde lider eşleriyle temasta bulunacak ve "Anadolu'nun hazinelerini" tanıtacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’i tanıma kararları, iki devletli çözüme ivme kazandıracaktır
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübü seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Kulübü seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı

Trabzonspor ile Gaziantep FK berabere kaldı

Antalyaspor ile Kayserispor berabere kaldı

Gençlerbirliği, evinde kazandı

Gençlerbirliği, evinde kazandı
Göztepe, Süper Lig'de yoluna namağlup devam ediyor

Göztepe, Süper Lig'de yoluna namağlup devam ediyor
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet