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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Farioli ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Francesco Farioli ile yollar ayrıldı.

Emrah Oktay   | 16.12.2021
Fatih Karagümrük'te teknik direktör Farioli ile yollar ayrıldı

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yaparken geçen sezon sonunda Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe getirilen İtalyan çalıştırıcı, İstanbul temsilcisinin başında 26 Süper Lig maçına çıktı. Farioli yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 10 galibiyet, 8'er de beraberlik ve yenilgi yaşadı.

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