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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer etti

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 10.06.2021
Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer etti

Istanbul

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aleksandar Pesic, Karagümrük'te! Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı." denildi.

Forvet bölgesinde oynayan Sırp oyuncu, kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi.

Geçen sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de tamamlayan Pesic, 31 maçta 11 gol kaydetti.

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