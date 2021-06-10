Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer etti

Istanbul
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer ettiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aleksandar Pesic, Karagümrük'te! Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı." denildi.
Forvet bölgesinde oynayan Sırp oyuncu, kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi.
Geçen sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de tamamlayan Pesic, 31 maçta 11 gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.