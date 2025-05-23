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Spor, Futbol

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.

Ceren Aydınonat  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Istanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılar, ligdeki son 5 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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Ligde 34 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonunda 44 puan toplayan Antalyaspor ise 12. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki ekip, ligde son 5 maçta 5 puan alabildi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi, Eyüpspor 4-1 kazanmıştı.

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