Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Istanbul
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılar, ligdeki son 5 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
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Ligde 34 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonunda 44 puan toplayan Antalyaspor ise 12. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki ekip, ligde son 5 maçta 5 puan alabildi.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi, Eyüpspor 4-1 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.