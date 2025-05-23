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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ömer Faruk Salman, Ceren Aydınonat  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Gaziantep/İstanbul

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Ligde çıktığı 34 maçta 43 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 41 kez havalandırdı, kalesinde 46 gol gördü.

İç saha performansıyla öne çıkan kırmızı-siyahlılar, bu sezon sahasında oynadığı 17 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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Sahasında en az gol yiyen takım

Taraftarı önünde kalesinde 12 gol gören Gaziantep ekibi, iç sahada en az gol yiyen takım ünvanını korudu ve bu maçlarda 22 kez rakip ağları havalandırdı.

Ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Kasımpaşa ile 11 kez karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda rakibine 4 kez kaybeden kırmızı-siyahlılar, 4 maçta galip gelirken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son iki maçta Gaziantep FK, rakibine kaybetmedi.

Güneydoğu temsilcisinde Alexandru Maxim, Badou Ndiaye, Deian Sorescu, Bruno Viana, Emmanuel Boateng, Semih Güler ve Ogün Özçiçek, bu maçta kart görmeleri durumunda 38. ve son haftada oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Maxim kulüp tarihine geçiyor

Gaziantep FK'nin Trendyol Süper Lig'e çıktığı ilk sezon Mainz 05'ten kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, forma giydiği 188 müsabakayla zirveyi kulübün eski futbolcularından Cihan Can ile paylaşıyor.

Maxim, Kasımpaşa maçında süre alması durumunda kulübün en çok forma giyen futbolcusu ünvanına sahip olacak.

Kasımpaşa, 46 puanla 9. sırada

Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 46 puanla 9. sırada bulunuyor. Burak Yılmaz yönetimindeki ekip, ligde son 5 maçta 7 puan topladı.

Ligde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyeti bulunan Gaziantep FK ise 43 puan topladı ve 13. sırada kendine yer buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, son 5 maçta 1 puan alabildi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka, 2-2 sonuçlanmıştı.

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