Eyüpspor, Kasımpaşa’ya karşı 2 golle kazandı

İstanbul
10. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, altıpas çizgisi üzerinde Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
13. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Cem Üstündağ'ın çizgiden çıkardığı top Yalçın Kayan'a kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gianniotis'in çıkardığı meşin yuvarlağı Winck kornere gönderdi.
15. dakikada ikas Eyüpspor 1-0 öne geçti. Legowski'nin pasıyla ceza sahasına giren Thiam, penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluştudu.
27. dakikada Thiam'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin sağında topla buluşan Calegari, ortasını açtı. Arka direkte bulunan Serdar Gürler'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
28. dakikada Baldursson'un pasıyla topla buluşan Fall'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Felipe meşin yuvarlağı kurtardı.
36. dakikada Calegari'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay'ın ceza sahası sağ çaprazında yaptığı vuruşta, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.
Eyüpspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
46. dakikada Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bekletmeden Calegari'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu kurtardı.
52. dakikada Diabate'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Szalai'nin kafa vuruşunda, kaleci Felipe direk dibinden topu kornere çeldi.
Aynı dakikada Kasımpaşa'nın paslaşarak kullandığı kornerde Ali Yavuz Kol'un sol taraftan ortasında altıpas önünde Kubilay Kanatsızkuş, topa kafayla vurdu. Yan direğe çarpan topu Eyüpsporlu oyuncular uzaklaştırdı.
76. dakikada Thiam'ın pasıyla ceza sahasına giren Serdar Gürler'in sağ çaprazdan çektiği şutta, top uzak direğin dibinden auta gitti.
80. dakikada Kerem Demirbay'ın pasıyla topla buluşan Ampem'in ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Gianniotis soluna yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.
90+4. dakikada Eyüpspor durumu 2-0 yaptı. Ceza sahasının sağ tarafında bulunan Seslar'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
90+4. dakikada Eyüpspor durumu 2-0 yaptı. Ceza sahasının sağ tarafında bulunan Seslar'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Eyüpspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.