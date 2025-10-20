Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

"En az gol yiyen" Göztepe, "namağlup" ünvanını kaybetti

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftasını namağlup tamamlayan Göztepe, bu ünvanı 1-0 yenildiği Corendon Alanyaspor maçında kaybetti.

Mustafa Güngör  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
"En az gol yiyen" Göztepe, "namağlup" ünvanını kaybetti

İzmir

Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, sahasında ve deplasmanda aldıkları puanlarla üst sıralarda kendine yer buldu.

Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenen Göztepe, ikinci haftada konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Ardından İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Göztepe, evinde TÜMOSAN Konyaspor ve deplasmanda Zecorner Kayserispor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

İzmir ekibi, altıncı haftada sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Daha sonra deplasmanda ikas Eyüpspor ile de golsüz berabere kalan Göztepe, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Göztepe, 4 galibiyet 4 de beraberlik elde ettiği 8 haftada mağlubiyet yaşamadı. Deplasmanda dün Corendon Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk kaybını yaşadı.

En son geçen sezon 37. haftada Galatasaray'a 2-0 kaybeden Göztepe, son maçta ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ligi tamamlamıştı.

Bu sezonun ilk 9 maçında 1 mağlubiyet yaşayan İzmir temsilcisi, 16 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in en az gol yiyen takımı

Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde "en az gol yiyen takım" ünvanını sürdürüyor.

Süper Lig'de bu sezon sadece TÜMOSAN Konyaspor, Zecorner Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'dan birer gol yiyen İzmir ekibi, 9 haftada kalesinde toplam 3 gol gördü.

İyi bir savunma sistemi oluşturan takımda özellikle Brezilyalı oyuncular Heliton, Godoi ile Kamerunlu Bokele ve kaleci Lis'in performansı öne çıktı.

İzmir temsilcisi kalesinde gördüğü 3 gole karşılık rakip kalelere 11 gol atma başarısı gösterdi.

Göztepe'nin ardından kalesinde 4 gol gören lider Galatasaray ise en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe 6 golle en az gol yiyen 3. takım olarak sıralamada yer aldı.

