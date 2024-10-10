Dolar
34.20
Euro
37.50
Altın
2,626.22
ETH/USDT
2,343.40
BTC/USDT
59,180.00
BIST 100
8,964.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut'un merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Türk vatandaşlarının Lübnan’dan tahliyesini gerçekleştiren Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar gemisi, Mersin Limanı’na yanaşıyor.
logo
Spor, Futbol

Eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırıya ilişkin fezleke hazırlandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 şüpheli hakkında "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan fezleke, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ali Cevahir Aktürk  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırıya ilişkin fezleke hazırlandı

İstanbul

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan fezleke tamamlandı.

Yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği belirtilen fezlekede, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığının kamera kayıtlarından tespit edildiği vurgulandı.

Fezlekede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olduğu, hayat fonksiyonlarına etkisinin ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre ağır nitelikte değerlendirildiği ifade edildi.

Akın'a 3-4 metre gibi yakın mesafeden 3 el ateş edilmesi, 3 merminin de isabet bulması, şüphelilerin olaydan sonra kaçması ve saldırıda kullanılan silahın mahiyeti göz önüne alındığında, eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildiği fezlekede yer aldı.

Müşteki Serhat Akın'ın silahla vurulması eylemi için, bu yıl Kumburgaz'da işlenen bir başka "kasten öldürme" suçundan da yakalaması bulunan firari şüpheli H.Ş'nin, O.D, O.M ve E.Ü'ye talimat vererek suçu azmettirdiği anlatılan fezlekede, O.D'nin E.Ü'den aldığı tabancayla müştekiye ateş etmesinden sonra O.M'nin motosikletle olay yerine gelerek O.D'nin kaçmasını sağladığı aktarıldı.

Fezlekede, E.Ü'nün saldırıdan önce şüpheliler O.M. ve O.D. ile olay yerinde keşif yapmak ve olayda kullanılan tabanca ve maskeleri temin etmek, İ.T'nin kaçan şüphelilerin saklanmasına yardımcı olmak, M.A'nın eylemin gizliliğini sağlamak için O.D'nin saldırı sırasında kullandığı kaskı temin etmek, Y.G'nin ise olayın azmettiricisi olan H.Ş'den aldığı ve bu işin karşılığı olarak değerlendirilen 250 bin lirayı şüpheliler O.D. ve O.M'ye teslim etmek suretiyle olaya iştirak ettikleri vurgulandı.

Başsavcılıkça hazırlanan fezlekede 7 şüpheli hakkında, "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemi öngörülüyor.

Fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı
TRT Genel Müdürü Sobacı: Sosyal medyanın ön plana çıkmasıyla aslında gerçeklikle bağımız kopuyor
Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay ile görüştü
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail'in dünyadaki ombudsmanlık birliklerinden çıkarılması çağrısı yaptı

Benzer haberler

Eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırıya ilişkin fezleke hazırlandı

Eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırıya ilişkin fezleke hazırlandı

Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Eski milli futbolcu Serhat Akın’ın uğradığı saldırı güvenlik kamerasında

Eski milli futbolcu Serhat Akın Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı

Eski milli futbolcu Serhat Akın Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet