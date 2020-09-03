Erzurumspor kaleci Fabien Farnolle'yi transfer etti

Erzurum
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisi Fabien Farnolle'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Açıklamada, "Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Fabien Farnolle #Erzurumspor’umuzda!— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) September 3, 2020
Camiamıza hayırlı olsun! 🧿 🤜🤛 pic.twitter.com/QN6faW0X9z
Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.