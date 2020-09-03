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Spor, Futbol

Erzurumspor kaleci Fabien Farnolle'yi transfer etti

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi kadrosuna kattı.

Fahrettin Gök   | 03.09.2020
Erzurumspor kaleci Fabien Farnolle'yi transfer etti

Erzurum

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisi Fabien Farnolle'yi kadrosuna kattığını duyurdu. 

Açıklamada, "Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti.

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