Spor, Futbol

Ederson, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı kaleci Ederson, İstanbul'a geldi.

Süha Gür  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Ederson, Fenerbahçe için İstanbul'da Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

İngiltere'den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki file bekçisini, kulüp yetkilileri karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ederson, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.

