Dolar
41.15
Euro
48.24
Altın
3,477.21
ETH/USDT
4,307.20
BTC/USDT
108,728.00
BIST 100
11,279.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferini duyurdu

Trabzonspor Kulübü, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Selçuk Kılıç  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferini duyurdu

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacaktır."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda mesajı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Trabzon'un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerini bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır'a, Trabzonspor'umuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Altyapımızdan yetişip A takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu. Bugün, Uğurcan Çakır Trabzonspor'umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor. Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak. Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak. Her şey için teşekkürler kaptan."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin bizden beklentisi devletin işleyişini daha da etkinleştiren bir anayasa
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği

Benzer haberler

Ederson, Fenerbahçe için İstanbul'da

Ederson, Fenerbahçe için İstanbul'da

Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'da

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferini duyurdu

Galatasaraylı futbolcu Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralandı

Galatasaraylı futbolcu Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralandı
Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın transfer teklifini değerlendirme kararı aldı

Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın transfer teklifini değerlendirme kararı aldı
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in kiralandığını duyurdu

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in kiralandığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet