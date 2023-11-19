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Spor, Futbol

Dzeko, Fenerbahçe için savaştıklarını açıkladı: Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldız oyuncusu Edin Dzeko, "Her maç yüzde yüzümüzü vermek istiyoruz. Bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz." dedi.

Süha Gür  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Dzeko, Fenerbahçe için savaştıklarını açıkladı: Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz

İstanbul

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldız oyuncusu Edin Dzeko, sarı-lacivertli camia için savaştıklarını söyledi.

FB TV'ye açıklamada bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Her maç yüzde yüzümüzü vermek istiyoruz. Sonuçta bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Zor anlarda birlik olmamız gerekiyor. Onların bizim yanımızda olması çok önemli." dedi.

Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Dzeko, bireysel performansına ilişkin, "Bu, takımın performansına bağlıdır. Takım iyiyken bireysel performansların da artması normaldir. Takım kazandığı zaman genellikle gol atan oyuncular konuşulur ama bizim takımımızda aynı önemde çok fazla oyuncu var. Farklı görevleri var. Taraftarlar zaman zaman bunları göremeyebilir ama bizler saha içerisinde görüyoruz. Bizim takımımızdaki her oyuncu çok önemli. Henüz hiçbir şey başarmadık ama iyi gidiyoruz. Önümüzde savaşacağımız ve daha iyi olmamız gereke daha çok maç var. Milli ara bittikten sonra yeni bir aya gireceğiz ve belki de şu ana kadar oynadığımız aylar içerisindeki en önemli ay olacak çünkü Süper Kupa da dahil olmak üzere önemi maçlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Dzeko, takımda çok iyi bir atmosfer bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Takım kazandığı zaman insanların dışarıdan negatif şeyler yaratmaya çalışması normaldir. Bence bundan daha büyüğüz. Hepimiz aynı hedef için buradayız. Birbirimize karşılıklı saygı duyuyoruz. Belirtmiş olduğum gibi insanlar içeriye bazı negatif durumlar sokmaya çalışabilirler ama biz büyük bir takımsak bunun üstesinden gelmeyi bilmeliyiz, bunu dışarıya itebilmeliyiz. Sezon yeni başladı, uzun bir yolumuz var. Birlik olmamız gerekiyor. Bu tarz şeylere de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burası çok büyük ve geleneksel bir kulüp. Büyük oyuncularımız var. Evet, kadroda eksik oyuncularımız oldu ama onların yerini dolduracak, onlar olmadığında takıma yardım edecek çok fazla kaliteli oyuncumuz var. Takım içerisinde yeterli çözümümüz var. Uzun bir yol ama maç maç, adım adım bakıyoruz. Şu anda pozitif bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."

Süper Lig için "Genel olarak iyi bir lig" tanımı yapan Dzeko, "Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; takımda şu an pozitif bir hava var. Takımdaki herkes inanıyor. Hem evimizde oynadığımız maçlarda hem dışarıda oynadığımız maçlarda görüyorum ki taraftarlarımız da bizlere inanıyor. Bu şekilde devam etmelerini istiyorum. Takımımız hazır. Her gün çok iyi çalışıyoruz. Sadece maçlarda değil, haftanın başından sonuna kadar çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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