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Spor, Futbol

"Dört Büyükler" finansal performansıyla Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında

Trendyol Süper Lig'in "Dört Büyükler"i Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe, finansal performans bakımından Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında yer aldı.

Fatih Erel  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
"Dört Büyükler" finansal performansıyla Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında

İstanbul

UEFA tarafından yayımlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre Trendyol Süper Lig takımları, finansal performanslarıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ligini oluşturdu.

Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, 2023 yılında Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar eden takımlar arasında yer aldığı açıklandı.

4 büyükler ilk 10'da

"Dört Büyükler", Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında ilk 10 takım arasında yer buldu.

Geçen yıl en fazla net öz sermaye zararı olan Türk takımı Beşiktaş, 151 milyon avro eksiyle ilk 10'da 4. sırada yer alırken, Trabzonspor, 110 milyon avro zararla 5. sırada, Galatasaray, 109 milyon avro zararla 6. sırada, Fenerbahçe ise 82 milyon avro zararla 7. sırada gösterildi.

UEFA'dan yapılan uyarıda, takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olduğu vurgulandı.

Geçen yıl Avrupa'da en fazla net öz sermaye zararı veren kulüp ise 436 milyon avro ile İtalya Serie A ekibi Roma oldu.

İlk 10'da 4 Türk takımı dışında, İtalya'dan 3, Portekiz, İsrail ve İspanya'dan birer ekip bulunuyor.

Avrupa'da 2023 yılında net öz sermaye zararı veren ilk 10 kulüp şu şekilde:

SıraTakımÜlke2023 yılı net öz sermaye zararı (milyon avro)
1Romaİtalya436
2PortoPortekiz176
3Interİtalya162
4BeşiktaşTürkiye151
5TrabzonsporTürkiye110
6GalatasarayTürkiye109
7FenerbahçeTürkiye82
8Real Betisİspanya72
9M. Haifaİsrail63
10Lazioİtalya38

Galatasaray ve Trabzonspor, en fazla zarar eden ilk 10 takım içinde

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan 10 takım arasında Galatasaray ve Trabzonspor da yer aldı.

Trabzonspor, Avrupa'da geçen yıl vergi dışı 53 milyon avro zararla 8. sırada yer alırken, Galatasaray ise 48 milyon avroyla en fazla zarar açıklayan 9. kulüp oldu.

Geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan takım İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu. Aston Villa, geçen yıl vergiler hariç 138 milyon avro zarar etti.

Geride kalan sene Avrupa'da en fazla zarar açıklayan ilk 10 takım arasında 2 Türk takımı dışında, 3'er İngiliz ve İtalyan, birer de Portekiz ile Fransız ekibi bulunuyor.

Avrupa'da 2023 yılının en fazla zarar açıklayan ilk 10 takımı şöyle:

SıraTakımÜlke2023 yılı vergi hariç zararı (milyon avro)
1Aston Villaİngiltere138
2Juventusİtalya117
3PSGFransa103
4Romaİtalya99
5Newcastleİngiltere84
6Interİtalya77
7Arsenalİngiltere60
8TrabzonsporTürkiye53
9GalatasarayTürkiye48
10PortoPortekiz47


Trabzonspor, faaliyet zararında Avrupa'da ilk 5'te

Trabzonspor, 2023 yılında 35 milyon avro faaliyet zararıyla Avrupa'da ilk 5'te yer aldı.

İspanya'nın Barcelona takımı ise geçen yıl 179 milyon avro faaliyet zararıyla listede ilk sırada bulunuyor.

Listede, Roma, 53 milyon avro, Monaco, 41 milyon avro ve Aston Villa ise 39 milyon avro faaliyet zararıyla ilk 5'te yer alan diğer takımlar oldu.

SıraTakımÜlkeFaaliyet Zararı - 2023 ( milyon avro)
1Barcelonaİspanya179
2Romaİtalya53
3MonacoMonaco41
4Aston Villaİngiltere39
5TrabzonsporTürkiye35

Süper Lig'de 18 takım net öz sermaye zararı verdi

Trendyol Süper Lig, UEFA'ya üye 55 ülke arasında net öz sermayede en fazla zarar veren kulüp sayısına (18) sayısına sahip.

Raporda paylaşılan son verilere göre, Trendyol Süper Lig'den 18 kulüp, toplam 814 milyon avro net öz sermaye zararına ulaştı.

Süper Lig, en fazlı takımın (18) net öz kaynak zararı verdiği birinci seviye futbol organizasyonu olarak gösterildi.

Ayrıca, raporda açıklanan verilere göre Süper Lig, takımlarının 1 milyar avroluk brüt banka borcuyla Avrupa'da 55 ülke arasında 4. sırada yer aldığı belirtildi.

Süper Lig ekipleri, 157 milyon avroluk kadro maliyetiyle ise 11. sırada yer aldı.

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