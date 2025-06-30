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Spor, Futbol

David Jurasek, Beşiktaş'ın 188. yabancı futbolcusu oldu

Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda forma giyecek 4. Çek oyuncu olacak.

Metin Arslancan  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
David Jurasek, Beşiktaş'ın 188. yabancı futbolcusu oldu

İstanbul

Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek sol bek David Jurasek, siyah-beyazlıların transfer ettiği 188. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan 2025-2026 yaz transfer dönemine kadar 55 ülkeden toplam 187 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

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    Jurasek, Beşiktaş'ın tarihindeki 188. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

    Çek sol bek, siyah-beyazlı futbol takımının bu sezonki ilk transferi oldu.

    Eski Benficalılar, Beşiktaş'ta bir araya gelecek

    David Jurasek ile birlikte Benfica'dan yolu geçen 4 futbolcu, siyah-beyazlı forma altında buluşacak.

    Portekizli futbolcular Rafa Silva, Joao Mario ve Gedson Fernandes'in yanı sıra Çek oyuncu David Jurasek, Benfica'nın ardından Beşiktaş'ta forma giyecek.

    Beşiktaş'ın tarihindeki dördüncü Çek oyuncusu

    David Jurasek, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 4. Çek oyuncusu oldu.

    Beşiktaş'ta daha önce Çek futbolcular Tomas Zapotocny, Tomas Sivok ve Tomas Jun görev yapmıştı.

    Jurasek, Temmuz 2008'de transfer edilen vatandaşları Sivok ve Zapotocny'nin ardından siyah-beyazlı formayı yaklaşık 17 yıl sonra giyecek ilk Çek oyuncu olacak.

    En fazla yabancı Brezilya'dan

    Beşiktaş, 1959'dan bu yana transfer tercihini en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

    Siyah-beyazlı takım, 66 yılda 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı.

    Bu sıralamada Almanya 13 futbolcu ile ikinci, Portekiz ise 11 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

    Türk statüsünde oynayanlar

    Beşiktaş'ta başka ülke vatandaşı Türk asıllı 10 futbolcu da forma giydi.

    Almanya pasaportu taşıyan Necat Aygün, Mustafa Doğan, Tolgay Arslan ve Can Bozdoğan; Avusturya vatandaşı Ekrem Dağ, Veli Kavlak, Ramazan Özcan ve Tanju Kayhan; Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Kaan Dobra ile İsviçre Milli Takımı'nda oynayan Gökhan İnler, siyah-beyazlılarda oynadı.

    Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

    Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

    ÜlkeSayıFutbolcular
    Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
    Almanya13Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
    Portekiz11Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario
    Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
    Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
    Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
    İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
    İngiltere7Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall
    Fransa5Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
    Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
    Nijerya4Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo
    Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
    Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
    Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
    Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
    İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
    Çekya4Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek
    Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
    Kolombiya3Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
    Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
    Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
    Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
    İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
    Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
    ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
    Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
    Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
    Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
    İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
    Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
    Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
    Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
    Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
    Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
    Fildişi Sahilleri2Eric Bailly, Badra Cisse
    Arnavutluk1Ernest Muçi
    Belçika1Michy Batshuayi
    Cezayir1Rachid Ghezzal
    Danimarka1Peter Kjaer
    Ekvador1Keny Arroyo
    Ermenistan1Aras Özbiliz
    Gambiya1Omar Colley
    Gine1Souleymane Youla
    Güney Afrika1Fani Madida
    İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
    Japonya1Shinji Kagawa
    Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
    Kosova1Milot Rashica
    Libya1Moatasem Al-Musrati
    Mali1Abdoulay Diaby
    Rusya1Dmitriy Khlestov
    Tunus1Zoubaier Baya
    Ukrayna1Denis Boyko
    Yeşil Burun Adaları1Bebe
    NOT: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.
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